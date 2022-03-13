Лишившиеся денег Рудковская с мужем пожертвовали самым важным

С 14 марта в нашей стране начнут блокировать "Инстаграм". Наиболее этим расстроены блогеры, которые зарабатывали в соцсети, публикуя рекламный контент. Яна Рудковская уверена, что "Телеграм", куда массово стали перебираться звезды, не заменит уже полюбившуюся интернет-площадку.
Она считает, что у них резко сократится как число подписчиков, так и доходы. Знаменитые супруги недавно решились на крайние меры, чтобы наладить бюджет. Совсем скоро они будут сдавать в аренду самое ценное — ледовое поле Академии фигурного катания Евгения Плющенко.
В своем микроблоге продюсер заявила, что они будут жить и работать в новых реалиях. Звездная блондинка утверждает, что легко обойдется без модных иностранных брендов, которые так любит.
Напомним, что из-за санкций со стороны США и стран Евросоюза многие волнуются, что скоро не смогут пользоваться "Инстаграм". Именно поэтому знаменитости пытаются найти другие возможности поддерживать связь с аудиторией.
Ранее Яна Рудковская напомнила публике о том, что у нее есть страница в "Одноклассниках". По ее словам, многие пользуются этой соцсетью, которая насчитывает сорок миллионов человек.