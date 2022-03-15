"Зависть и тупость": 47-летняя Рудковская рвет и мечет из-за прозвища "старая кошелка"

Яна Рудковская считает себя эталоном красоты и женственности.

Продюсер уверена, что ее внешний вид безупречен, однако любые комментарии недоброжелателей в Сети вызывает у нее крайне бурную реакцию. В своем телеграм-канале Яна опубликовала видео с Тиной Канделаки, с которой они одного года рождения. Под видео тут же появились оскорбления, которые Рудковская не смогла проигнорировать. Пользователи не в самой деликатной манере намекнули, что теледивы стареют, продюсер обрушила на них свой гнев.

"Дискриминация человека по возрасту – это так странно, товарищи, у Вас нет мам , старших сестер или Вам всю жизнь будет 25? Только совсем юные и не совсем умные девочки могут написать такое взрослым состоявшимся женщинам!", – рвет и мечет Рудковская.

Ситуация так сильно задела Яну, что она записала своим подписчикам аудиосообщение на 4 минуты и прикрепила опрос: "Если меня в 47 лет назвали "старой кошелкой". На вопрос последовали три варианта ответа: "зависть, тупость, комплекс неполноценности".