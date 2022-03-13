Паспорта из разных стран: дети и внуки покинувшей страну Пугачевой получили иное гражданство

Наследники Аллы Пугачевой при желании могут не жить в России.

Уже более двух недель общественность активно обсуждает отъезд Аллы Пугачевой из России. На фоне украинских событий Примадонна, ее муж Максим Галкин и двойняшки Гарри и Лиза улетели за границу. Злые языки утверждают, что семейство оставило нашу страну навсегда, однако сами знаменитости опровергают эти домыслы.

Так на днях Алла Борисовна разразилась гневной отповедью в адрес тех, кто распускает слухи о ее эмиграции. Вокалистка заявила, что на данный момент находится на отдыхе и в скором времени собирается вернуться. Дескать, бросать Родину она не намеревалась.

Между тем светские сплетники Пугачевой не верят. Они утверждают, что Примадонна давно подстелила соломку себе и родным. Несколько лет назад вокалистка и ее муж вложили немалые средства в элитное жилье на Кипре, за что получили гражданство республики. Кроме того, кипрские паспорта вручили двойняшкам Лизе и Гарри. С тех пор знаменитое семейство может без виз въезжать в 150 стан мира.

Стоит отметить, что вторым гражданством может похвастаться и старшая дочь Аллы Пугачевой, Кристина Орбакайте. Благодаря отцу, литовцу по национальности, Кристина давно заимела европейский паспорт. А с 2009 года таким же документом обзавелся средний сын наследницы Примадонны – Дени Байсаров.

Дочка Кристины Орбакайте, Клавдия Земцова, – американка с рождения. Девочка родилась в США, что автоматически сделало ее гражданкой этой страны.