Авраам Руссо решил вопрос об отъезде из России

Многие звездные коллеги Авраама Руссо в сегодняшней непростой ситуации задумываются о бегстве из страны.

Авраам Руссо тоже решил вопрос об отъезде – артист не собирается покидать Россию и возвращаться в США, где жил продолжительное время. Экономическая и геополитическая ситуация сейчас довольно сложные, однако Авраам Руссо не поддается панике и смотрит на все происходящее с холодной головой.

О планах 52-летнего артиста на жизнь рассказал порталу BLITZ+ его директор Сергей.

"Все нормально, никто никуда не возвращается," – уверенно заявил Сергей.

Мужчина подчеркнул, что у Руссо есть дом в нашей стране, где он и проживает. Что касается отношений звезды с западными друзьями и знакомыми, то они вовсе не испортились. На бытовом уровне все продолжают хорошо относится к исполнителю, проживающему в России.

Напомним, что Авраам Руссо в течение многих лет живет и работает в России, хотя родился в Сирии в семье армян. Сам певец ранее говорил в интервью, что считает себя армянином, но прежде всего – артистом российской эстрады.

Стоит отметить, что многие другие коллеги Руссо сегодня решают вопрос об отъезде из страны совершенно иначе. Чуть ли не ежедневно в СМИ появляются сообщения о том, что кто-то из звезд шоу-бизнеса покинул страну. Недавно распространилась информация о том, что уехала Алла Пугачева с детьми. На юбилей к тете в Израиль отправились Валерия и Иосиф Пригожин. Сегодня выяснилось, что туда же уехал и Семен Слепаков.