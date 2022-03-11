"Ух... очень вовремя!": встревоженного внука Пугачевой прижали проблемы

Внук Примадонны отреагировал на известие о скором прекращении работы "Инстаграм" на территории нашей страны. Сын Кристины Орбакайте от чеченского бизнесмена Руслана Байсарова в своем микроблоге рассказал, как подготовился к проблемам с соцсетью.
Дени Байсаров призвал фолловеров не унывать из-за происходящего и оставил ссылку на свой новый телеграм-канал. "Ух… очень вовремя сделал канал... Если что-то случится с Инста, я буду вести этот канал. Будут писать здесь про креатив, про проекты и делиться своими идеями", – сообщил молодой человек.
Внук Аллы Пугачевой добавил, что сейчас как никогда важно быть окруженным единомышленниками. Также он выразил уверенность, что мы сильные и вместе справимся с проблемами.
Напомним, Дени Байсаров не так давно вернулся в Москву после долгой учебы в Лондоне. Парень сосредоточился на бизнесе и занялся организацией арт-вечеринок в российской столице.
Зимой Дени Байсаров показал свою прогулку по центру столицы, где посетил ГУМ-каток. Россиянки пришли в восхищение от того, как выглядит внук Аллы Пугачевой. Они осыпали молодого человека комплиментами.