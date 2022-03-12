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Шоу-бизнес
Молодая жена сделала заявление о состоянии перенесшего инсульт Диброва

Молодая жена сделала заявление о состоянии перенесшего инсульт Диброва

Полина Диброва отреагировала на слухи об отъезде с семьей из России. Также она сообщила о состоянии перенесшего инсульт мужа.
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В столь непростое для россиян время любая информация об отъезде звезд многими интерпретируется неверно. Отдых семьи Дибровых на Мальдивах был воспринят злыми языками как бегство из России.

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 Дмитрий Александрович Дибров

Дмитрий Александрович Дибров шоумен, музыкант, телеведущий

Полина Диброва оказалась возмущена недостоверной информацией. Супруга знаменитого российского телеведущего отреагировала на распространяющиеся инсинуации, заявив, что не планирует никуда переезжать.

Кроме того, ей пришлось прокомментировать слухи о состоянии мужа, который перенес инсульт. Полина сообщила, что ей приходится поднимать данную тему, поскольку появившаяся на просторах Сети информация заставила беспокоиться близких людей.

По словам Дибровой, данные об эмиграции ее семьи смешны, однако не вызывают смех лично у нее. Для начала нужно учесть, что ей и мужу необходимо работать в России, а детям — учиться, подчеркнула супруга знаменитости.

Что касается состояния Дмитрия Диброва, то у него все прекрасно с мозгом и координацией. Полина призвала поклонников обратить внимание на тот факт, что это отчетливо заметно на свежих снимках в ее "Инстаграме". Жена телеведущего также попросила подписчиков критически относиться к информации, публикуемой в Интернете.

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Дмитрий Дибров. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 12 марта 2022, 10:55 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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