"Раб лампы": Дибров прервал молчание после слухов об инсульте

Свежее видео, опубликованное супругой телеведущего, вызвало беспокойство у поклонников.

На днях Дмитрий Дибров вместе с женой Полиной отметил день рождения своего сына Александра, которому исполнилось 12 лет. Мама мальчика решила поделиться с подписчиками видео, снятым на празднике.

На кадрах засветился и сам телеведущий: для мероприятия он облачился в яркую толстовку, надел бабочку, а образ дополнил очками. Дибров выглядел счастливым, однако его поведение вызвало у поклонников тревогу за здоровье кумира. На мысль о том, что Дмитрий чувствует себя неважно, натолкнула его походка: шоумен двигался не очень уверенно. Многие подписчики предположили, что 62-летний Дибров имеет проблемы со здоровьем после перенесенного в 2020-м году инсульта.

Развеять слухи о своем состоянии и наконец прервать молчание решил сам телеведущий. Видно, что шоумена разгневали новости о том, что у него проблемы со здоровьем, ведь тех, кто распространяет эту информацию, он обозвал, причем не подбирая выражений.

"Я ведь написал книгу "Раб лампы". Там про этих идиотов есть целая глава "Кукарача". Вот это как раз про них — мудаки, прямо так и напишите", – высказался по этому поводу телеведущий.

Напомним, "Дни.ру" рассказывали о том, как Диброва в больнице после микроинсульта навещала Елена Малышева.