Жена перенесшего инсульт Диброва проболталась о его состоянии: Нарушена координация

Жена Дмитрия Диброва прервала молчание и поведала о его здоровье.

Несколько лет назад Дмитрий Дибров пережил инсульт. Несмотря на то, что ведущий быстро смог оправиться от удара, поклонники начали всерьез переживать за его здоровье. И, видимо, не зря. По мнению многих, Дмитрий так и не смог до конца оправиться. Это подтверждает тот факты, что с того момента внешний вид артиста изменился.

Увидеть Диброва нередко можно в социальных сетях его молодой жены. Женщина активно развивает микроблог и часто публикует фото и видео с супругом. Так, недавно на опубликовала ролик в свой "Инстаграм", на котором телеведущий предстал в весьма необычном свете. Волосы Дмитрия отливали сединой, а сам он медленно-медленно передвигался. Фанаты артиста вновь начали переживать из-за его состояния. Поэтому журналисты решили связаться с его супругой и узнать, все ли в порядке со здоровьем телеведущего.

Полина Диброва не стала отказываться от беседы, она поспешила успокоить корреспондентов, заявив, что ее муж чувствует себя хорошо. Женщина отметила, что на данный момент Дибров не нуждается в медицинской помощи. "В 2020 была нарушена координация, но он быстро отошел", – отметила супруга звезды.

Напомним, что общественность давно уже сокрушается из-за того, что их кумир стал хуже выглядеть. Так, некоторое время назад поклонники отметили, что ведущий поправился и поседел. Они утверждали, что Дмитрий сильно сдал.