Передвигается на костылях: что произошло с покалеченным чеченским сыном Орбакайте

Кристина Орбакайте родила своего второго сына Дени от чеченского предпринимателя Руслана Байсарова в 1998 году. Сейчас Байсарову-младшему уже 23 года. Молодой человек получил образование в Лондоне и не так давно вернулся в столицу. Дени развивает свой бизнес, однако, как оказалось, далеко не все получается легко.
Наследник Орбакайте владеет event-агентством и занимается организацией арт-вечеринок. Недавно парень устроил мероприятие в особняке Леман – старинном здании в центре столицы. Судя по общей атмосфере бала, ярким мистическим декорациям и невероятным костюмам – внук Примадонны вложил в организацию много сил. Кроме того, тусовку посетили даже именитые гости: Анна Заворотнюк, Виктория Дайнеко. В своем "Инстаграм" Дени пишет, что это далеко не последнее его мероприятие.
Под несколькими постами, где опубликованы снимки с вечеринки, Байсаров получил шквал восторженных комментариев. Однако накануне в "Сторис" его инстаграм-аккаунта появилось видео, которое, судя по всему, взволновало пользователей. Внук Пугачевой появился в кадре, передвигаясь на костылях.
Наследник Кристины Орбакайте объяснил, что повредил колено, когда организовал мероприятие. По его словам, он был на ногах почти сутки. Даже в таком состоянии Дени не оставляет любимое дело. Сейчас молодой человек планирует следующую вечеринку и даже сам посещает локации.