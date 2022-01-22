"Бывают же такие парни": россиянки в экстазе от младшего сына Орбакайте

Сын певицы, которого она родила от чеченского бизнесмена Руслана Байсарова, поразил общественность красивой внешностью. Парень продолжает осваиваться в Москве, куда вернулся после долгой учебы в Лондоне.
Сперва Дени Байсаров сосредоточился на бизнесе и занялся организацией арт-вечеринок в российской столице. Теперь же у сына Кристины Орбакайте, судя по всему, стало появляться больше времени для отдыха.
Так, Дени Байсаров накануне погулял по центру Москвы и посетил ГУМ-каток. Он опубликовал в "Сторис" своего микроблога снимок оттуда. Наследник звезды выбрал для прогулки бежевое пальто и светлую шапку, из-под которой у него торчали русые кудри.
Голубоглазый блондин вызвал экстаз у россиянок. Они осыпали Дени Байсарова комплиментами. "Боже, какой он красивый!", "Бывают же такие парни", – высказались восхищенные подписчицы.
Отметим, что младший сын Кристины Орбакайте пока не женат. Насколько известно, у него пока нет любимой девушки. Ранее у него была долгая нежная дружба с девушкой по имени Маша, но в итоге она вышла замуж за другого мужчину.
Напомним, у Кристины Орбакайте помимо Дени Байсаров есть старший сын – 30-летний Никита Пресняков и самый младший ребенок – дочь Клавдия Земцова.