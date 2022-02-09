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Шоу-бизнес
"Ничего не забыл": Садальский страдает по отвергнувшей его красотке

"Ничего не забыл": Садальский страдает по отвергнувшей его красотке

70-летний Станислав Садальский разоткровенничался с поклонниками. Он признался, что тоскует по известной актрисе.
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Артист славится не только своими ролями в кино и театре, но и сложным характером. Он часто конфликтует с коллегами, о чем нередко жалеет. Так произошло с ним и в отношениях с Ларисой Удовиченко. Раньше звезды не только вместе снимались в кино, но и близко дружили. Однако в какой-то момент между ними пробежала черная кошка.

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 Лариса Ивановна Удовиченко

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После крупной ссоры актриса отказалась общаться со Станиславом Садальским. В итоге коллеги не разговаривают уже 16 лет. Артист признался в своем инстаграм-аккаунте, что вспоминает о бывшей подруге. По сей день он отзывается о ней с нежностью.

Станислав Садальский опубликовал подборку фото с Ларисой Удовиченко. Судя по всему, знаменитость очень хочет помириться с коллегой, которая его игнорирует. Артист сообщил, что недавно актриса поведала о работе и дружбе с ним. По словам звезды, у нее больше нет никаких отношений с бывшим другом из-за его тяжелого характера.

Станислав Садальский отметил, что иногда размещает в своем микроблоге общие снимки с коллегой, давая этим понять, что "ничего не забыл" и по сей день скучает.

Как писали "Дни.ру", поговаривают, что Лариса Удовиченко давно живет в собственной квартире в Ницце, а в России появляется лишь по работе. Кроме того, у звезды есть жилье в Болгарии. У актрисы есть дочь Мария.

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Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 9 февраля 2022, 06:27 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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Как менялся Стас Садальский

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