Садальский высказался о родстве с Удовиченко

Артисты снимались вместе в фильме "Место встречи изменить нельзя". Они были очень долго дружны, но 16 лет назад между ними пробежала черная кошка.
Станислав Садальский предположил, что знает, отчего актриса его возненавидела. Причину он раскрывать не стал, лишь отметив, что "этого не делал". Также артист отметил, что они с Ларисой Удовиченко могли быть братом и сестрой.
Дело в том, что мать Садальского Нина Прокопенко дружила с родительницей Ларисы – Музой Удовиченко из деревни Будыловка Сумской области. А отец-врач актрисы до свадьбы ухаживал за его мамой.
Звезда театра и кино пошутила, что у них с Ларисой Удовиченко есть общее любимое детище – картина "На кого Бог пошлет". Отметим, что в свои 66 лет актриса освоила Интернет. По мнению Садальского, – чтобы читать его инстаграм-аккаунт. Артист вспомнил, что в этом году, несмотря на плохое отношение коллеги, он поздравил ее с Днем рождения и признался, что до сих пор ее любит.
Станислав Садальский славится не только своими ролями, но и острым языком. Чаще всего от него достается оперной диве Марии Максаковой.
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