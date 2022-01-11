Обосновалась в Ницце, помолодела на 20 лет и доживает век в одиночестве: что стало с Ларисой Удовиченко

Последние годы знаменитость не застать на светских мероприятиях и тусовках

За свою актерскую карьеру Лариса Удовиченко исполнила более 130 ролей. Однако многие знают ее как Маньку-Облигацию из фильма "Место встречи изменить нельзя" и Люсю Виноградову из "Самой обаятельной и привлекательной". Сейчас Лариса Ивановна почти не появляется на публике и редко снимается в кино. Пока многие гадают, куда же пропала известная артистка, она не жалуется на жизнь.

Впервые Лариса Удовиченко появилась на экранах еще школьницей и, пусть не так часто, но продолжает сниматься до сих пор. Актриса не раз признавалась, что ей повезло с карьерой. В свое время звезде кино достались и хорошие роли, и любовь зрителей, и признание. Однако в личной жизни знаменитость так и не обрела свое счастье.

Артистка выходила замуж трижды, но ни одна супружеская жизнь не сложилась. Брак Ларисы Удовиченко с актером Александром Панкратовым-Белым был фиктивным, с режиссером Андреем Эшпаем – скоротечным, а третий, с пианистом Геннадием Болгариным, принес немало страданий.

В свое время Удовиченко отбила женатого Болгарина из семьи, родила ему дочку Машу и стала его законной супругой. Однако семейная идиллия продлилась недолго. Помимо жены, у Геннадия были другие страсти – женщины и азартные игры. Если из-за похождений мужчины брак дал трещину, то любовь к казино разрушила его окончательно. Супруг актрисы проигрался настолько крупно, что был вынужден скрываться за границей. Чтобы обезопасить себя и дочку, артистка развелась с мужем. А новая любовь ей так и не встретилась.

Сейчас Ларисе Удовиченко 66 лет. Звезда не раз говорила, что решила доживать свой век в одиночестве – замуж снова она не хочет. К тому же, ей и одной живется неплохо. По слухам, актриса давно обосновалась в своей квартире в Ницце, а на родину приезжает по работе. Кроме того, у знаменитости есть недвижимость в Болгарии. Хотя единственной наследницей актрисы остается дочь Мария, которая до сих пор не подарила знаменитой матери внуков.

Судя по всему, Лариса Ивановна по-прежнему полна энергии, однако с работой у артистки все уже не так хорошо, как раньше. В эфире программы "Ты не поверишь" на канале НТВ звезда кино жаловалась на свои последние роли и заявляла, что готова взяться играть даже табуретку. К тому же, знаменитость редко балует поклонников своим появлением на публике. Очевидно, что дело совсем не в возрасте и внешнем виде.

Многие фанаты отмечают, что артистка по-прежнему роскошно выглядит. Резкое омоложение звезды заметили еще в 2019 году, когда она появилась на публике, скинув едва ли не 20 лет возраста. Впрочем, Лариса Удовиченко не скрывает, что регулярно посещает косметолога и следит за питанием.