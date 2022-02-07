Деньги и связи: Лоза разоблачил триумф дочери Меладзе на шоу "Голос"

В телеэфире появилось выступление дочери продюсера на украинском шоу "Голос". Лия Меладзе с песней "Аллилуйя" сразила судей музыкального шоу — к ней повернулись все. Отец гордо заявлял о таланте своей наследницы, якобы она "поет лучше оригинала".
Теперь триумф девушки обсуждают и украинцы, и россияне. Далеко не каждый считает, что юная звездочка обладает выдающимся вокалом. Пока одно посредственное мнение сменяется другим, профессионалы тоже дают свою оценку.
Ярый противник шоу "Голос" Юрий Лоза усомнился в том, что Лия добилась легкого успеха самостоятельно. По его словам, нормальные родители всегда помогают своим детям выбиваться в люди, а без денег и связей в шоу-бизнес попасть почти невозможно.
"Шоу-бизнес устроен так же, как и всё в нашей стране", — критически отметил звездный мужчина. Он уверен, что без денег стать прославленным на сцене не выйдет. Юрий Лоза отметил, что финансы нужны и блогерам "Инстаграм", и тиктокерам — однако без глупого или смешного лица и там ничего не светит.
Напомним, российское шоу "Голос" не раз становилось скандальным из-за участия в нем детей звезд. В частности, досталось дочери певицы Алсу. Ее победу на конкурсе сочли незаслуженной, а сам проект — подставой.