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Шоу-бизнес
"Знакомые начали просить в долг": Лоза о выплате миллиона рублей Первым каналом

"Знакомые начали просить в долг": Лоза о выплате миллиона рублей Первым каналом

Юрий Лоза прокомментировал отказ Первого канала платить ему моральную компенсацию.
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В 2021 году российский исполнитель Юрий Лоза стал участником громкого скандала после выхода в эфир очередного выпуска музыкального шоу "Голос".

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 Юрий Эдуардович Лоза

Юрий Эдуардович Лоза певец, композитор, автор текстов

Артист обвинил Первый канал в нарушении авторских прав и моральном ущербе. В эфире шоу участница Алина Виардо исполнила его песню "Плот", после чего артист подал в суд. По его мнению, песня была испорчена, а о нем распространили порочащую честь и достоинство информацию.

Звезда оскорбилась своенравным исполнением его композиции, которое, к тому же, было несогласовано. В итоге он потребовал от Первого канала миллион рублей морально компенсации, а в общей сложности за плагиат четыре миллиона. Суд признал правоту Лозы. Однако Первый канал так просто не сдался и подал апелляцию.

Юрий Лоза не удивился такому повороту. Он рассказал журналистам, что был готов к войне.

"Я сразу сказал, что будут апелляции. Еще когда мне начали звонить журналисты, когда знакомые начали просить в долг. Пока Первый канал еще никому ничего не платил. Думаю, они будут биться, воевать и подтягивать серьезные резервы", – заявил Лоза в беседе с "Газетой.Ru".

Юрий Лоза рассказал также, что когда он выиграл суд с Первым каналом, ему сразу начали звонить знакомые и просить дать денег в долг. Также его просили дать номер адвоката, который смог так ловко одержать победу над влиятельным телеканалом.

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Фото: Anton Belitsky / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 12 января 2022, 18:43 Источник: "Газета.Ru" ✓ Надежный источник
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