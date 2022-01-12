"Знакомые начали просить в долг": Лоза о выплате миллиона рублей Первым каналом

Юрий Лоза прокомментировал отказ Первого канала платить ему моральную компенсацию.

В 2021 году российский исполнитель Юрий Лоза стал участником громкого скандала после выхода в эфир очередного выпуска музыкального шоу "Голос".

Артист обвинил Первый канал в нарушении авторских прав и моральном ущербе. В эфире шоу участница Алина Виардо исполнила его песню "Плот", после чего артист подал в суд. По его мнению, песня была испорчена, а о нем распространили порочащую честь и достоинство информацию.

Звезда оскорбилась своенравным исполнением его композиции, которое, к тому же, было несогласовано. В итоге он потребовал от Первого канала миллион рублей морально компенсации, а в общей сложности за плагиат четыре миллиона. Суд признал правоту Лозы. Однако Первый канал так просто не сдался и подал апелляцию.

Юрий Лоза не удивился такому повороту. Он рассказал журналистам, что был готов к войне.

"Я сразу сказал, что будут апелляции. Еще когда мне начали звонить журналисты, когда знакомые начали просить в долг. Пока Первый канал еще никому ничего не платил. Думаю, они будут биться, воевать и подтягивать серьезные резервы", – заявил Лоза в беседе с "Газетой.Ru".

Юрий Лоза рассказал также, что когда он выиграл суд с Первым каналом, ему сразу начали звонить знакомые и просить дать денег в долг. Также его просили дать номер адвоката, который смог так ловко одержать победу над влиятельным телеканалом.