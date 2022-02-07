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Шоу-бизнес
"Я потерял слух": Тяжело заболевший Корчевников обратился к россиянам

"Я потерял слух": Тяжело заболевший Корчевников обратился к россиянам

Опасный недуг привел к страшным последствиям. Ведущий шоу "Судьба человека" Борис Корчевников рассказал об ударе судьбы.
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Прекрасный журналист и душевный человек Борис Корчевников выслушал множество историй от героев своей программы. Далеко не каждый гость шоу "Судьба человека" знал, с каким ценным собеседником ему приходилось общаться.

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 Борис Вячеславович Корчевников

Борис Вячеславович Корчевников актер, телеведущий

Телеведущий вкладывает в общение с людьми куда больше усилий, чем кажется с экрана. Из-за проблем со здоровьем мужчина слышит людей достаточно плохо. Истоки этого кроятся в далеком прошлом. Будучи совсем крошкой, Борис Корчевников тяжело заболел, и это оказало влияние на всю его дальнейшую жизнь.

Младенческий менингит нанес будущей звезде катастрофический удар. Борис Корчевников уверен, что опасный недуг катастрофически подорвал ресурсы организма. После болезни оправиться до конца не удалось — трудности стали возникать одна за одной.

"Все мои проблемы со здоровьем в будущем — из детства. К трем годам я потерял слух на одном ухе совершенно", — обратился к россиянам ведущий шоу "Судьба человека".

Напомним, ранее Борис Корчевников просил бога об исцелении, но не получил желаемого. При этом вера мужчины в спасителя не ослабла.

А известная певица Алиса Мон рассказывала о печальном состоянии журналиста. По ее словам, Борис Корчевников читает реплики гостей шоу "Судьба человека" лишь по титрам, хотя его обеспечивают хорошей и аппаратурой для распознавания речи.

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Фото: Ltd Foma / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 7 февраля 2022, 11:46 Источник: Россия 1/"Судьба человека" ✓ Надежный источник
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