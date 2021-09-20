"Просил об исцелении": теряющий слух Корчевников не может победить страшный недуг

Еще несколько лет назад впервые появились слухи и догадки о здоровье Бориса Кочевникова. В какой-то момент телеведущий сильно поправился. Многие решили, что у знаменитости онкология, а полнота – результат от химиотерапии.
К счастью, все оказалось не так страшно. Корчевников не страдает от онкологии. В детстве он переболел минингитом и получил осложнения. Сейчас, по его словам, он начинает терять слух.
Звезда экрана переживает, что потеря слуха плохо скажется на его карьере. Именно поэтому Борис каждый день занимается своим здоровьем.
Врачи не могут помочь уже несколько лет. Из-за этого ведущий программы "Судьба человека" обратился к вере. Корчевников рассказал, что однажды видел, как во время молитвы кто-то избавился от паралича.
"Я тоже просил об исцелении. я не исцелился, но Бог показал, что он может это сделать", – поделился мыслями завидный холостяк.
Он также сказал, что уверен, что если болезнь не уступает, значит, так надо. Возможно, ему она для чего-то нужна.
Помимо здоровья телеведущий также просит о личной жизни. По словам самого блондина, он не состоит в отношениях уже долгое время. Несколько лет назад он был женат, но, к сожалению, ничего не получилось.
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