"Чувствую запах твоих ног": Корчевников и Семенович устроили прилюдные ласки

Анна Семенович стала новой героиней программы "Судьба человека". Артистка появилась в студии и встретилась с Борисом Корчевниковым.

Ведущий передачи тут же сообщил, что последний раз они виделись около двух лет назад, но за этот период никто их них так и не встретил свою вторую половину. Артистка рассказала, что не сразу была готова к семье, но сейчас уже пришла к осознанию, что мечтает о муже и детях. Анна отметила, что не только дает советы публике о том, как обрести счастье, но и организовывала быстрые свидания в личном блоге.

Борис Корчевников захотел поучаствовать в ее игре. Они сели за стол и знаменитость тут же предложила коллеге попробовать клубнику, которую она якобы сама собирала в своем саду. После того, как артистка положила ягоду прямо в рот ведущему, она заявила, что очень любит виноград. Корчевников не смог отказать красивой женщине и накормил ее ягодами, а затем рассказал и о своих запасах золота.

Так. ведущий заявил, что виноград якобы растет в Крыму, где он сам делает вино. "Чувствую запах твоих ног", – сказала, смеясь, Анна Семенович. Она отметила, что все в порядке и аромат мыла присутствует. После коллеги признались, что ничего подобного в реальной жизни они не имеют.

Борис Корчевников поинтересовался, как ему найти даму сердца, если у него нет ни виноградников, ни золота. Гостья успокоила его и отметила, что он настолько прелестен, что не нужно ничего, чтобы дамы были без ума от него.