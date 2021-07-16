"Читает все по титрам": известная певица шокировала правдой о стремительно глохнущем Корчевникове

20 июля телеведущему Борису Корчевникову исполнится 39 лет. Все знают, что у него большим проблемы со слухом. Но как же он работает на телевидении? Об этом в интервью "Дни.ру" за кулисами фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" рассказала певица Алиса Мон, недавно побывавшая у него на программе "Судьба человека".



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