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Шоу-бизнес
"Читает все по титрам": известная певица шокировала правдой о стремительно глохнущем Корчевникове

"Читает все по титрам": известная певица шокировала правдой о стремительно глохнущем Корчевникове

20 июля телеведущему Борису Корчевникову исполнится 39 лет. Все знают, что у него большим проблемы со слухом. Но как же он работает на телевидении? Об этом в интервью "Дни.ру" за кулисами фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" рассказала певица Алиса Мон, недавно побывавшая у него на программе "Судьба человека".
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"У Бориса большие проблемы со слухом, – сообщала Алиса. – Когда снимается передача, то подключены все службы, чтобы он мог быть в кадре. Работает четыре монитора, через которые ему помогают слышать собеседника и задавать вопросы. Но Борис все читает по титрам".

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 Борис Вячеславович Корчевников

Борис Вячеславович Корчевников актер, телеведущий

Напомним, впервые о болезни известного журналиста заговорили еще в 2015 году, когда он перенес операцию по удалению доброкачественной опухоли головного мозга. Телеведущему пришлось делать трепанацию черепа и пройти через длительное гормональное лечение. Корчевников отмечал, что это событие полностью изменило его жизнь и заставило пересмотреть свои взгляды. Тогда же он начал стремительно терять слух.

Что же касается Алисы Мон, то в феврале 2021 года она поучаствовала еще в одном популярном шоу – "Секрет на миллион" на канале НТВ. Ведущая Лера Кудрявцева задавала довольно смелые и острые вопросы. Но, как оказалось, она их только озвучивает. "Там главная не Лера, а редактора программы, они все составляют и придумывают", – сообщила Мон.

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Фото: Ltd Foma / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 16 июля 2021, 13:43
ФОТОРЕПОРТАЖ

Перенесший операцию Корчевников жутко постарел

комментарии

Ответить:

Гость802474
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Значит таких как эта Алиса на передачи больше не приглашать, очень глупа, хотя с возрастом должна была поумнеть, не случилось….
Гостьарина
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могла бы не рассказывать эти подробности, хотя бы из сочувствия к борису. продолжала бы рассказывать свои гинекологические подробности
Гость804923
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Борис, крепкого тебе здоровья, долголетия, счастья, удачи во всем! Самое главное - ЗДОРОВЬЯ!!! На всякую писанину не обращай внимания! На каждый роток, не накинешь платок!!! Ты очень добрый и порядочный человек, таких очень мало, особенно на телевидении.
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