Брухунова – "серая мышка": Петросяна отправили обратно к Степаненко

Астролог Тиана Атлас проанализировала отношения Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой. Результат оказался не очень утешительным.

Евгений Петросян находится в отношениях со своей молодой женой уже несколько лет. У пары родился ребёнок. Вся страна наблюдала за началом их отношений, а также за громким разводом юмориста со своей экс-супругой Еленой Степаненко. Астролог считает, что предыдущая возлюбленная подходит артисту больше.

"Если рассматривать натальную карту Евгения Петросяна, ему нужна яркая "звезда", и его предыдущая супруга Елена Степаненко ему действительно подходила. Евгению нравится видеть рядом с собой яркую женщину, а нынешняя жена юмориста, Татьяна Брухунова, больше похожа на "серую мышку", – отправила Тиана Атлас Петросяна обратно к Степаненко.

По словам эксперта, знаменитости нужна твердая, деловая и самостоятельная женщина. Но такая партнерша будет его очень сильно раздражать, потому что Евгений – очень творческий человек. Она будет постоянно его "пилить".

"Несмотря на то, что Брухунова такая неприметная особа, астрологически она действительно очень подходит Петросяну. И она сама является очень творческой натурой с тонкой душевной организацией, и именно Татьяна не будет действовать Евгению на нервы или всячески принижать его, не являясь для него триггером, а будет для него музой и подругой, с которой Петросян чувствует себя настоящим мужчиной. Для Брухуновой не важен возраст мужчины, его социальный статус и даже внешность. Ей важно, чтобы мужчина был умным, интеллектуальным, образованным и, конечно же, творческим. Именно такой мужчина принесет ей счастье по судьбе", – подытожила Тиана.