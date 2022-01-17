"Необратимые последствия": зачем разъяренная жена Петросяна набросилась на ненавистников

Татьяна Брухунова пожаловалась на "хейт" в свою сторону. По ее словам, она сталкивается с ненавистниками каждый день. Конечно, такое давление вытерпит не каждый и, видимо, супруга юмориста тоже не сдержалась и набросилась на россиян.
Напомним, что красотка назвала некоторых поклонников "недалекими мракобесами", так как те обижали ее и кидали неприятные фразы в ее сторону. Некоторые все же встали на сторону брюнетки.
"В ней заложено бесстрашие и дух воина. Ее можно назвать человеком революции, потому что она способна вокруг себя вызывать перемены и обновления. Она способна запускать необратимые последствия нужной трансформации назревших перемен", – дала комментарий корреспонденту "Дни.ру" Фарида Красавкина.
По словам психолога, окружающие воспринимают звезду неоднозначно, так как она во всех посторонних видит врагов. Он объяснил, с чем это связано.
"У нее повышенная подозрительность и беспокойный умом. Она все время в обороне, в защите. Если кто-то нарушает ее правила, вмешивается в ее личное пространство и пространство ее семье, она склонна проявлять резкость, агрессию. Хейтеры задели стороны ее семьи. Она их назвала "недалекими мракобесами", – рассказал эксперт
Каждый справляет с негативом так, как может. Также травля появляется абсолютно из-за разных причин.
"Травят ее из-за скрытой неосознанной зависти. Наше общество не одобряет браки, где есть значительная разница в возрасте, как в случае Татьяны", – подытожила Красавкина.