"Самые большие в жизни": Беременная Утяшева шокировала огромной грудью

Спортсменка активно ведет социальные сети, за жизнью ее с Павлом Волей семьи следят почти 5 миллионов человек. Ляйсан нередко устраивает интерактивное общение с подписчиками, отвечая на их вопросы. На этот раз Утяшева предложила фанатам называть конкретную дату, чтобы она показывала фото, сделанное в этот день. Некоторые снимки шокировали поклонников.
Ведущая показала фото 2013 года, когда она была беременна старшим сыном Робертом. Поклонники посчитали снимок довольно смелым, так как на нем видно, что гимнастка сильно поправилась. Также их внимание привлекла ставшая огромной грудь Утяшевой. "За месяц до родов… Самые большие в моей жизни", – иронично подписала фото Ляйсан.
Напомним, Ляйсан Утяшева и Павел Воля в браке с 2012 года. У пары двое детей – Роберт и София. Недавно артисты заявили, что задумываются о третьем ребенке.
Ранее Ляйсан Утяшева показала серию фото с отдыха, поделившись, что в конце поездки ей всегда не хватает пары дней. На обратном пути в самолете Ляйсан пересматривает кадры из путешествия, что помогает ей продлить ощущение отпуска. "Получается, ты уже в самолете, а мыслями все еще отдыхаешь", – поделилась гимнастка.