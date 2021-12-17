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Шоу-бизнес
Пьяная Медведева смутила Утяшеву диким развратом: Очень стыдно

Пьяная Медведева смутила Утяшеву диким развратом: Очень стыдно

Звезда Comedy Woman Наталия Медведева перебрала с алкоголем. Ляйсан Утяшева попалась ей под руку.
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Экс-участница КВН и комедийная актриса Наталия Медведева рассказала историю, после которой старается не злоупотреблять спиртными напитками. Она произошла десять лет назад, когда на одной из светских вечеринок юмористка выпила лишнего и пошла знакомиться с Ляйсан Утяшевой.

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Павел Алексеевич Воля артист разговорного жанра, телеведущий, киноактер, участник телепроекта Comedy Club

Поведение артистки при этом оставляло желать лучшего. Когда она подошла к спортсменке, рамки приличия словно испарились. Из уст звезды КВН посыпались похабные фразы. Наталия Медведева смутила гимнастку пошлыми шутками о ее шпагате и половых актах с Павлом Волей.

Этот дикий разврат смутил Ляйсан Утяшеву и ее избранника, парочка многозначительно посмотрела на подвыпившую актрису, общение завершилось на неприятной ноте. "Мне очень стыдно, я каждый раз вспоминаю", — посетовала Наталия Медведева.

Женщина сообщила, что после досадного казуса больше не пересекалась с гимнасткой, ей не удалось извиниться. Актрисе неловко за неприличный спектакль, который она устроила при знакомстве со спортсменкой.

Угрызения совести мучают артистку из года в год. Она чувствует, что ужасно испортила свою репутацию. "Если встречу Ляйсан, скажу, что не идиотка. Хотя, может, ей все равно, она не помнит, а я переживаю", — объявила Наталия Медведева.


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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 17 декабря 2021, 18:35 Источник: Rutube/"ПЕТЯ ЛЮБИТ ВЫПИТЬ" ✓ Надежный источник
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