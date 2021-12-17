Пьяная Медведева смутила Утяшеву диким развратом: Очень стыдно

Экс-участница КВН и комедийная актриса Наталия Медведева рассказала историю, после которой старается не злоупотреблять спиртными напитками. Она произошла десять лет назад, когда на одной из светских вечеринок юмористка выпила лишнего и пошла знакомиться с Ляйсан Утяшевой.
Поведение артистки при этом оставляло желать лучшего. Когда она подошла к спортсменке, рамки приличия словно испарились. Из уст звезды КВН посыпались похабные фразы. Наталия Медведева смутила гимнастку пошлыми шутками о ее шпагате и половых актах с Павлом Волей.
Этот дикий разврат смутил Ляйсан Утяшеву и ее избранника, парочка многозначительно посмотрела на подвыпившую актрису, общение завершилось на неприятной ноте. "Мне очень стыдно, я каждый раз вспоминаю", — посетовала Наталия Медведева.
Женщина сообщила, что после досадного казуса больше не пересекалась с гимнасткой, ей не удалось извиниться. Актрисе неловко за неприличный спектакль, который она устроила при знакомстве со спортсменкой.
Угрызения совести мучают артистку из года в год. Она чувствует, что ужасно испортила свою репутацию. "Если встречу Ляйсан, скажу, что не идиотка. Хотя, может, ей все равно, она не помнит, а я переживаю", — объявила Наталия Медведева.