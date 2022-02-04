Похудевшая Нетребко вызвала ажиотаж: Бомбическая!

Артистка отправилась в отпуск вместе с супругом Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго в Испанию. Звезда получает удовольствие от прогулок по улочкам Барселоны, наслаждается солнцем и теплом.
Анна Нетребко активно делится снимками и видео из путешествия в своем микроблоге. На фото оперная дива показала, как они с семьей провели время в парке Гуэль. Подписчики заметили, как постройнела знаменитость и осыпали ее комплиментами.
В кадре певица позировала в джинсах, ботинках и полосатом лонгсливе. Свой образ она дополнила эффектными солнцезащитными очками. "Бомбическая!", "Анна, Вы похудели! Выглядите превосходно! Так держать", – высказались фолловеры.
Отметим, что Анна Нетребко начала активно следить за собой. Оперная дива никогда не отличалась стройными формами. Но не так давно она сбросила вес и начала отдавать предпочтение нарядам, которые подчеркивают ноги и талию. Исполнительница уверяет, что не сидит на строгих диетах и не нагружает себя физическими упражнениями.
Как писали "Дни.ру", в январе певица отправилась в клинику. Она обратилась к медикам для нормализации и гармонизации питания.