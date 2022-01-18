"Другим повезло меньше": врачи запретили пить попавшей в клинику Нетребко

Целью, которая привела Нетребко к врачам, были нормализация и гармонизация питания. "Вот уж никогда не думала, что салатик или фрукты не всем подходят, как заключительное блюдо дня, – удивляется Нетребко. – Мне всегда казалось – наоборот. Рыба, мясо и овощи на пару, оказывается! А салат – днем!"
Сообщила певица подробности пребывания в клинике. "По приезде делают полную диагностику, включая развернутый анализ крови, из которого все ясно и видно. Каждый пациент имеет свою "диету", сопровождаемую приемом минералов, добавок, очищающих солей и пр. Никакого сахара, никаких фруктов и молочных продуктов. А хлеб только темный, сухой".
"Запивать еду нельзя", – подчеркнула Анна. Врачи запретили пить вместе с едой.
Она сразу выдвинула ультиматум. "Я сказала, что голодать мне нельзя и сбрасывать вес мне не надо (по росту и возрасту у меня всего 3 лишних кг), поэтому еда у меня вкусная и разнообразная, – сообщила вокалистка. – 1200 калорий в день. Другим повезло меньше… некоторые (особенно мужчины, как нам сказали) срываются и бегут в город – поесть".