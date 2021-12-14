Недели без секса: Эйвазов вынужден терпеть в браке с красавицей Нетребко

Неожиданный дуэт Валерии и драматического тенора Юсифа Эйвазова "Любовь побеждает все" стал одним из самых ярких событий "Главного новогоднего концерта" в столичном зале "Крокус Сити Холл". А за кулисами с мужем красавицы Анны Нетребко откровенно поговорил корреспондент "Дни.ру",

С оперной дивой Анной Нетребко Юсиф Эйвазов познакомился в феврале 2014 года в Риме на репетиции. Их помолвка состоялась летом того же года в Зальцбурге. Сегодня же они живут в Вене.

В эти предновогодние дни все время артистов занимают концерт и съемки. "У нас запланировал ряд выступлений, а свободными будут всего три дня – 29, 30 и 31 декабря, которые мы проведем дома в Вене, в нашей квартире, с ребенком", – рассказал Эйвазов.

Что же касается новогодних подарков, то сообщать подробности Юсиф отказался – боится испортить сюрприз. "Анна всегда просит меня ничего ей не дарить и вообще не тратить деньги, – улыбается Эйвазов. – Если бы я слушал ее, то вообще ничего бы ей не покупал. Но я не слушаюсь и периодически все равно что-то покупаю. А вот ребенку (13-летнему сыну Тьяго Аруа – Прим. ред.) что-то дарю всегда, еще больше, чем жене".

"Сын растет, у него меняются вкусы, – рассказал артист. – Раньше он любил конструкторы "Лего", сейчас уже другие пристрастия, например, играет в PlayStation (игровая приставка пятого поколения, разработанная компанией Sony Computer Entertainment под руководством Кэна Кутараги – Прим. ред.)".

В силу работы Анна и Юсиф много времени проводя в разлуке. Но как же они переживают ее? "Мы много выступаем вместе и никогда не расстаемся больше чем на десять-четырнадцать дней", – заверил Эйвазов. Получается, что в это время они обходятся без исполнения супружеских обязанностей?" "Две недели без секса – это нормально, можно потерпеть!" – смеется 44-летний Юсиф.

Ранее он признавался "Дни.ру", что недавнее похудение заметно улучшило качество половой жизни. "Секс у нас всегда был хороший, – заверял музыкант. – А знаете, в чем самый большой плюс моего похудения? У нас поз стало больше в постели!"