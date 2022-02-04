"Мерзавец!": Встреча с Алибасовым вызвала у Федосеевой-Шукшиной страшный приступ

Какое-то время актриса провела в доме престарелых, покинув его, жизнь Федосеевой-Шукшиной стала неспокойной.

Несмотря на то, что вся страна переживала за то, что звезду театра и кино забрали из стен родного дома и поселили в чужие, актриса призналась, что волнения были напрасными. По ее словам, в месте, где раньше жил Леонид Куравлев, было настолько хорошо, что она бы туда еще раз приехала.

Многих поклонников и близких людей слова Федосеевой-Шукшиной не убедили, а вопрос о том, как она смогла променять свои хоромы на дом престарелых, остается открытым. Больше всех происходящим оказался недоволен сын Алибасова – Бари. К слову, после развода с основателем "На-На" Лидия Николаевна в конце концов смогла наладить отношения, а вот с пасынком – не получилось. Встреча с Бари-младшим в студии программы "Пусть говорят" вызвала у нее страшный приступ истерики: с криками и оскорблениями она накинулась на шоумена.

"Вон отсюда. Ты подлец, ты мерзавец. Самый отвратительный, которых я только знаю. Чтобы тебя на этом телевидении вообще больше не было. Ты не достоин мизинца быть здесь", – сказала актриса.

Он в свою очередь отвечать на истерику звезды театра и кино не стал. В ответ он заверил, что экс-супруга отца предвзято относится к нему, к тому же, пока Федосеева-Шукшина была в доме престарелых, он был готов ее вытащить из заключения разными способами.

Напомним, одна из идей по спасению Лидии Николаевны была весьма странной: Бари-младший хотел жениться на актрисе.