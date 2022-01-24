"Она в ужасе!": Федосеева-Шукшина исчезла после слухов о свадьбе с 36-летним Алибасовым

Недавно стало известно, что Лидия Федосеева-Шукшина находится в пансионате для пожилых людей. Этот факт не пришелся по душе наследнику Бари Алибасова.



Алибасов-младший настолько проникся ситуацией, что публично заявил о том, что готов сделать все, чтобы вызволить артистку. Он указал, что хочет стать опекуном знаменитости, а чтобы достичь цели, может даже жениться на ней. Высказывание вызвало серьезный резонанс в обществе. Многие тут же задумались о том, как же на подобный исход отреагировал бы звездный родитель мужчины и бывший супруг самой Федосеевой-Шукшиной.

И, если ответа на вопрос об отношении Бари Алибасова к ситуации нет, то теперь стало известно об отношении самой артистки. Выяснилось, Лидия Николаевна узнала о намерениях своего экс-пасынка и вовсе не вдохновилась идеей. "Она в ужасе!" – сообщила адвокат Юлия Вербицкая-Линник.

По словам юриста, в последние несколько лет Лидия Федосеева-Шукшина больше всего натерпелась именно от Бари Алибасова-младшего. Он якобы постоянно обижал артистку, а также и его действия вовсе не сулили ничего хорошего. Актриса решилась на смелый шаг после заявления мужчины.

Адвокат заверила, что теперь Федосеева-Шукшина просто захотела исчезнуть. Все произошло не просто так, а местонахождение знаменитости, к счастью, известно. Она покидает пансионат, что вернуться домой и избежать дальнейших высказываний со стороны Алибасова-младшего.