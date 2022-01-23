36-летний Алибасов-младший решил жениться на 83-летней Шукшиной

Новость о том, что Лидия Федосеева-Шукшина оказалась в доме престарелых, поразила Бари Алибасова.

На днях решение Ольши Шукшиной шокировало общественность. Младшая дочь Лидии Николаевны отправила ее в пансионат для пожилых, который, по сути, дом престарелых. При этом с сестрами и другими родственниками Ольга не посоветовалась. Ее поступок вызвал резонанс как у поклонников, так и у коллег и близких.

Экс-супруг Федосеевой-Шукшиной Бари Алибасов обеспокоен случившимся, но еще сильнее заволновался его сын. Наследник артиста рассказал, что в последнее время Лидия Николаевна проживала у них, а как только уехала, сразу оказалась в учреждении. Теперь Алибасов-младший уверен, что нужно спасать Федосееву-Шукшину.

Он планирует возобновить сделку по покупке недвижимости для отца и его бывшей жены. Сыну артиста даже пришла в голову очень странная идея по спасению Лидии Николаевны. "А давайте я женюсь на Шукшиной-старшей, чтобы быть ее официальным опекуном! Да! В этом случае защищу ее от произвола в семье", – предложил 36-летний Бари Алибасов-младший.

Ранее решение Ольги Шукшиной прокомментировала певица Наталья Штурм. Она уверена, что дочь артистки поступила правильно, но Лидии Николаевне стоит быть внимательнее, так как, судя по отзывам, в пансионате постоянно назначают дополнительные платные услуги, при отказе от которых пациент впадает в немилость у персонала.