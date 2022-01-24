Почему Федосеева-Шукшина загремела в дом престарелых

Рустам Солнцев предположил, из-за чего Лидия Федосеева-Шукшина оказалась в доме престарелых.

Недавно в интернете появилась иноформация, которая привела в шок многих россиян. Оказалось, что Лидия Федосеева-Шукшина попала в дом престарелых. Детали никто из ее окружения уточнять не стал.

Некоторые поклонники предположили, что дочь актрисы сама положила туда свою мать. Конечно, большинство осудило наследницу звезды за такой поступок. Однако, нашлись и те, кто уверен, что знаменитость сама решила туда отправиться. Сама семья тоже придерживается такой же версии. Однако непонятно, почему тогда Бари Алибасовы стали вытаскивать оттуда свою бывшую родственницу.

"Дело в том, что это по старинке называется домом престарелых. На самом деле, это пансионат для людей, у которых есть проблемы со здоровьем, самим им сложно за собой ухаживать, а родственникам тяжело, либо родственников нет", – дал комментарий корреспонденту "Дни.ру" Рустам Солнцев.

Шоумен не стал лукавить и честно выдал свою точку зрения на этот счет. По его мнению, сама артистка не могла захотеть провести время в доме престарелых.

"Дело в том, что никто из дочерей время тратить на нее не хочет, сидеть рядом с матерью, судя по всему, если она там. Поэтому она там. Стоит это 60-70 тысяч рублей в месяц. Вот такой уход. Она находится там. Ее подлечивают, к ней подходит санитарка каждый раз. Надеюсь, она в отдельной палате. Потому что некому. Нужна помощь со стороны. Дочки отказались, не могут или не хотят. Тут все просто. Я просто это знаю, потому что у меня такое было в семье", – подытожил он.