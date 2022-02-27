"Моя любовь": Дубцова о воссоединении с бывшим мужем

Ирина Дубцова прокомментировала слухи об отношениях с бывшим мужем.

Артистка была в браке с музыкантом Романом Черницыным с 2004 по 2008 год, у пары есть общий сын Артем. Хоть с расставания прошло уже много лет, поклонники то и дело подозревают, что Ирина вновь сошлась с бывшим мужем. Виной тому – постоянное совместное времяпрепровождение экс-возлюбленных.

Дубцова устала слушать сплетни о своей личной жизни и решила расставить точки. Она рассказала, какие отношения связывают ее с Романом на данный момент. "У нас прекрасные родственные отношения уже много лет. Рома — наш член семьи, моя любовь, которая переросла в совершенно другие чувства", – заявила артистка.

Ирина добавила, что действительно много времени проводит с Черницыным, так как они в прекрасных отношениях. Бывшие супруги даже могут поехать вместе на отдых или остаться наедине дома. Оказалось, они даже обсуждают личную жизнь друг друга и дают советы по отношениям.

Ранее Ирина Дубцова высказалась о видео для взрослых и нетрадиционных отношениях. Звезда пришла на подкаст "Сберзвука", где без стеснения говорила на откровенные темы. Относительно однополых отношений она сказала, что не понимает современных тенденций, а про ролики эротического характера сказала, что смотрит их "по нужде" и не стесняется этого.