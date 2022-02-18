Поглядевшая на половые органы Дубцова взвыла от проблем с физиологией

Исполнительница хита "О нем" Ирина Дубцова рассказала об опыте просмотра интимных роликов. Также она поведала о личной беде.

В недавнем подкасте "Сберзвука" Ирина Дубцова откровенно поговорила на злободневные темы. В частности, она подняла вопрос отношения к людям с гомосексуальными и лесбийскими наклонностями. По словам певицы, сейчас зря навязывают нетрадиционную сексуальную ориентацию как норму.

Звезда отметила, что не привыкла обсуждать чужую интимную близость, а некого рода потребности удовлетворяет, используя эротический контент в Сети. Поп-дива объяснила, что время от времени поглядывает на чужие половые органы, но не нарушает границы их обладателей.

"Если мне интересно посмотреть, как кто-то трахается, я зайду на сайт какой-нибудь и посмотрю **** хорошее. Захожу, а чо нет. Все заходят", — выразилась Ирина Дубцова.

Кроме того, артистка взвыла от проблем с физиологией. Из-за необычного разреза глаз и строения лица иногда она производит неприятное впечатление на окружающих. Это негативно сказывается на взаимодействии с людьми. У певицы формируется суровый имидж, который не оправдан ее внутренним состоянием.

"Меня вот все считают железной леди с суперстержнем, такой стервой. Кто меня не знает лично, вообще считают, что я конченая. У меня физиологически тяжелый взгляд", — от души поведала Ирина Дубцова.