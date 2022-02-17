"Попросил раздеться": Дубцова разболталась о домогательствах известного продюсера

Ирина Дубцова откровенно рассказала о неприятной ситуации, случившейся с ней во время кастинга.

Певица получила широкую известность, благодаря лирическим песням о любви. Артистка признается, что композиции пишет сама, а с продюсерами не сотрудничает. Однако было время, когда она хотела прибегнуть к помощи известного специалиста и попала в неприятную ситуацию.

Дубцова отправилась на кастинг к продюсеру, который и сейчас пользуется популярностью. Артистка хотела показать ему, на что способна, поэтому исполнила несколько своих композиций. Вместо похвалы или критики она получила непристойное предложение, которое застало ее врасплох: "А теперь раздевайся!", – прозвучало из его уст.

"Попросили раздеться до лифчика и трусов, чтобы фигуру посмотреть", – вспомнила детали домогательств со стороны продюсера Дубцова.

От услышанного певица растерялась, но быстро взяла себя в руки и отказала известному продюсеру. Раздеваться она, конечно, не стала, попрощалась и ушла. Имя того самого известного продюсера исполнительница раскрывать не захотела. Неприятная ситуация стала для нее уроком: она поняла, что разговоры об успехе в шоу-бизнесе через постель ходят не просто так. Поэтому она решила заниматься своей карьерой самостоятельно.