"Очень страшно": Заговорившая о разводе Седокова потеряла ребенка

Анна Седокова рассказала о страшном.

Артистка активно ведет свой блог, за ее жизнью следит уже 5,5 миллионов человек. Анна рассказала в "сторис" о сложной ситуации, с которой столкнулась после рождения сына. Седокова провела в больнице 4 дня, за это время она буквально потеряла ребенка, так как он находился в специальном изоляторе для проблемных детей.

"Он лежал в кубе, я могла только смотреть на него. Мы с детьми по очереди приходили и проверяли ребенка. Было очень страшно (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – рассказала певица. Стоит отметить, что с отцом Гектора, именно так Анна назвала своего сына, Седокова рассталась практически сразу после появления наследника.

Всего у Анны Седоковой трое детей – Гектор и две старшие дочери, Алина и Моника. Уже многодетная мать опять задумывается о детях. Она замужем за баскетболистом Янисом Тиммой, от которого хочет еще детей. Анна как-то рассказывала, что они с мужем обсуждали совместных наследников, но события торопить не хотят.

Ранее Анна Седокова заговорила о разводе. В Сети появилась новость о том, что артистка и спортсмен расстались. Анна не смогла пройти мимо такого слуха. Певица в своем блоге рассказала, что о возможном распаде их пары говорят с самого начала отношений, но вот уже три года звезды счастливы вместе.