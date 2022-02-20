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Шоу-бизнес
На грани развода: Анна Седокова показала интимное видео с мужем и ошарашила признанием

На грани развода: Анна Седокова показала интимное видео с мужем и ошарашила признанием

Анна Седокова ответила на слухи о разладе в браке.
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Певица Анна Седокова следит за тем, что пишут о ней в СМИ. Накануне, просматривая новости, вокалистка наткнулась на материал двухлетней давности, опубликованный известным интернет-порталом. В статье утверждалось, что Янис Тимма бросил Анну Седокову. Дескать, спортсмен ушел от певицы из-за нежелания иметь детей.

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Анна Владимировна Седокова

Анна Владимировна Седокова певица

В "Сторис" личного инстаграм-аккаунта Седокова опубликовала скриншот публикации. "Сколько писали, что мы расстанемся через месяц. Бросим друг друга. Но вот уже почти как три года мы друг друга не бросаем", – утерла нос завистникам Анна.

В подтверждение своих слов вокалистка опубликовала интимное видео. В кадре Анна и Янис ласкаются на заднем сиденье авто и слушают музыку. Супруги демонстрируют идиллию.

В подписи к ролику Седокова сделала шокирующее признание. Как оказалось, Анна и Янис много раз были на грани развода. "Наши монстры в голове провоцировали нас тысячи раз", – поведала знаменитость.

Фото: instagram.com/stories/annasedokova/

Артистка добавила, что она и ее избранник всегда находили выход из кризиса. Рук никто не опускал, Седокова и Тимма боролись друг за друга. Впрочем, отметила знаменитость, иногда спасать отношения от краха приходилось кому-то одному.

Вокалистка Анна Седокова и баскетболист Янис Тимма стали мужем и женой осенью 2020-го. Для певицы этот брак третий. От предыдущих отношений у Анны есть трое детей – Алина, Моника и Гектор. У отпрысков знаменитости разные отцы.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Анна Седокова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 20 февраля 2022, 12:24 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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