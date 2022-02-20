На грани развода: Анна Седокова показала интимное видео с мужем и ошарашила признанием

Певица Анна Седокова следит за тем, что пишут о ней в СМИ. Накануне, просматривая новости, вокалистка наткнулась на материал двухлетней давности, опубликованный известным интернет-порталом. В статье утверждалось, что Янис Тимма бросил Анну Седокову. Дескать, спортсмен ушел от певицы из-за нежелания иметь детей.
В "Сторис" личного инстаграм-аккаунта Седокова опубликовала скриншот публикации. "Сколько писали, что мы расстанемся через месяц. Бросим друг друга. Но вот уже почти как три года мы друг друга не бросаем", – утерла нос завистникам Анна.
В подтверждение своих слов вокалистка опубликовала интимное видео. В кадре Анна и Янис ласкаются на заднем сиденье авто и слушают музыку. Супруги демонстрируют идиллию.
В подписи к ролику Седокова сделала шокирующее признание. Как оказалось, Анна и Янис много раз были на грани развода. "Наши монстры в голове провоцировали нас тысячи раз", – поведала знаменитость.
Артистка добавила, что она и ее избранник всегда находили выход из кризиса. Рук никто не опускал, Седокова и Тимма боролись друг за друга. Впрочем, отметила знаменитость, иногда спасать отношения от краха приходилось кому-то одному.
Вокалистка Анна Седокова и баскетболист Янис Тимма стали мужем и женой осенью 2020-го. Для певицы этот брак третий. От предыдущих отношений у Анны есть трое детей – Алина, Моника и Гектор. У отпрысков знаменитости разные отцы.