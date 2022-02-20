Известный артист заикнулся о ребенке от Анны Седоковой

Анатолий Цой дал интервью, в котором рассказал о работе и личной жизни.

Недавно телеканал "Россия-1" решил поразвлечь зрителей новой передачей, которая называется "Возможно вс!". Принял участие в шоу Анатолий Цой, который не раз уже проверяет себя на прочность. Накануне артист поделился с журналистами своими эмоциями.

Программа ему очень понравилась. Он отметил, что было по-настоящему весело и интересно. Причем среди участников были и друзья певца, а потому он был рад увидеться и провести время с ними. Также он выразил восхищение ведущим, заявив, что Владимир Маркони обладает отличным чувством юмора. Несмотря на то, что порой он шутит жестко, артист все равно очень его любит. Больше всего Анатолию понравилась неожиданность передачи. Так, он отметил, что участник никогда не знает, что его ждет впереди, а потому шоу становится еще более захватывающим.

Напомним, что Анатолий Цой занимается не только музыкой, но и бизнесом. У музыканта есть свой бренд одежды. Также в будущем он планирует запустить курсы по вокалу в онлайн формате. О личной жизни звезды известно не так много. Именно поэтому часто возникает множество нелепых сплетен. Артист отметил, что самый глупый слух связан с тем, что Анна Седокова родила от него ребенка. По его словам, с Анной их связывает только дружба.