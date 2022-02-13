4,5 миллиона в сутки: шикующая Рудковская сорит деньгами

Звезда отдыхает на островах, делясь с поклонниками фото и видео в своем микроблоге. Отпуск блондинки проходит поистине роскошно. Катаясь на яхте, Яна Рудковская продемонстрировала, какие виды открываются с борта судна на окрестности. В том числе на прибрежные отели.
Продюсер также провела в своем инстаграм-аккаунте своеобразную экскурсию, показав огромное сооружение. По ее словам, эта самая дорогая вилла на Мальдивах состоит из трех частей. яна Рудковская похвалилась, что будет там отдыхать.
Знаменитость отметила, что проживание на роскошном объекте недвижимости стоит 60 тысяч долларов в сутки (примерно 4,5 миллиона рублей – Прим. ред.). Светская львица добавила, что ее подарил им отель – "комплиментарно на один день". Однако не ясно, сколько именно времени проведет там продюсер.
Вполне возможно, что Яне Рудковской там понравится настолько, что она останется там дольше. Этого звезда не уточнила. Однако, зная запросы и привычки знаменитости, сорящей деньгами, это не исключено.
Кроме того, Яна Рудковская похвасталась и роскошным ужином при свечах на пляже, который устроил им генеральный менеджер отеля. В программу входили барбекю из морепродуктов и разные блюда азиатской кухни.