Звезды Голливуда Состояние Андрея Малахова Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Изменившаяся 68-летняя Веденеева потрясла вдову Кобзона
В состоянии госпитализированного Щербакова произошли изменения
Слезы по Домогарову, роман с Паниным и рожденные в США дети: как живет Марина Александрова
"Счастье": 5-летний сын Собчак и Виторгана шокировал россиян
партнеры
Воскресенье
13 февраля
Лента новостей
14:12
Апина пожаловалась на отсутствие денег до развода: Всем заведовал муж
13:55
Сбежавший из страны Пресняков сменил профессию
13:39
4,5 миллиона в сутки: шикующая Рудковская сорит деньгами
13:05
Скрытная Куликова заговорила о тайном мужчине: Ревность ничего не может сохранить
13:01
Не знает: дочери не рассказали о смерти сгоревшей от рака Брик
12:52
"Бедная женщина!": вырядившаяся в розовое мини мать Королевой вызвала оторопь
12:16
Пореченков отдал младшего сына в интернат: Это неплохой опыт
12:01
Ольга Орлова объявила о болезни: Страдает
11:43
Прилучный рассказал о пополнении после слухов о возвращении к Муцениеце
11:42
"А мне нравится": 60-летняя Андреева рискнула жизнью ради экстрима
11:17
"Нервы сдают": Сраженный тяжелой болезнью Билан страдает от осложнений
11:13
Кремль о разговоре Путина и Байдена: Запад проигнорировал все наши опасения
11:06
"Андрей был эмоционален": адвокат раскрыл подробности состояния тяжелобольного Малахова
11:05
Утяшева сделала заявление о пластической операции: Вот мой выбор
10:34
Названы место прощания и похорон Зинаиды Кириенко
08:10
День памяти мучеников Кира и Иоанна, Афанасии и ее дочерей: традиции и запреты 13 февраля
06:05
Благоприятные дни для переезда в 2022 году
04:01
Терапевт Романенко предупредила об опасности жаропонижающих при омикрон-штамме COVID-19
02:12
Боню заклеймили позором за желание выпендриться перед нищими россиянами
23:57
К чему снятся жуки
22:14
"Сегодня уже": Кличко начал готовить Киев к военному вторжению
20:05
"Плохая мать": убегающей молодой жене Петросяна выкрикивали вслед оскорбления
19:07
Незадолго до кончины Кириенко вспомнила обидные слова Мордюковой: Деревенская морда
18:27
Было много врагов: друг назвал причину убийства Круга на фоне новой шумихи
17:34
Хотел сделать любовницей: Зинаида Кириенко перед смертью раскрыла интимный секрет
15:28
Большое горе: сердобольная Кравец забирает дочь умершей от рака 40-летней Брик
15:04
"Незабываемые роли": Путин выразил соболезнования родным близким Зинаиды Кириенко
14:25
"Они этого не переживут" 72-летняя Пугачева заговорила о мести "подлым людям"
14:20
Тутберидзе впервые прокомментировала допинг-скандал вокруг Валиевой
13:25
Главная задача насосаться: Толстая вылила ушат помоев на Собчак
13:03
В России снова выявили более 200 тысяч заболевших COVID-19 за сутки
12:45
Связавшуюся с Кридом МакSим вывели на чистую воду
12:06
У Малахова сдали нервы прямо в студии на фоне слухов о тяжелой болезни и парике
11:47
"Конец человечества!": Кириенко перед смертью назвала имена геев на эстраде
11:29
Обнародовано последнее фото умершей от ковида Кириенко
11:28
"В коромысле!": Пугачева грубо прогнала взбешенную певицу Анастасию
11:20
"Бог бережет меня от этой болезни": Кириенко перед смертью несколько раз вакцинировали от ковида
11:12
Звезда "Тихого Дона" Зинаида Кириенко умерла в больнице
11:11
Володин: Дума обсудит бесплатную госпитализацию детей-инвалидов с родителями
10:51
Экс-депутат Рады Мураев о "подставе" Макрона Зеленским: Он хотел гарантий
10:48
"Жировые мешки вываливаются": скрывающего проблему Баскова вздуло
08:18
Господи, помилуй: Преемника Елизаветы II сразила смертельная болезнь
06:41
Благоприятные дни для инвестиций в 2022 году
04:23
Трехсвятие: Что нельзя делать в праздник 12 февраля
02:33
Удачные дни для стрижки в 2022 году
23:58
Оголенные ягодицы Бузовой без фотошопа вызвали оторопь: Грустный видок
21:42
"У мамы два часа выходных": Мария Миронова показала младшего сына
21:08
В подмосковном Дмитрове мужчина забил насмерть супругу
21:07
"Вы были знакомы с царем?": у Волочковой заподозрили расстройство психики
20:59
ФСБ разоблачила подпольную сеть торговцев оружием
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Они этого не переживут" 72-летняя Пугачева заговорила о мести "подлым людям"
"Конец человечества!": Кириенко перед смертью назвала имена геев на эстраде
Большое горе: сердобольная Кравец забирает дочь умершей от рака 40-летней Брик
"Шапочка для бассейна": люди взвыли от странного вида разгуливающей по Москве Брухуновой
Главная задача насосаться: Толстая вылила ушат помоев на Собчак
"Ничего общего": Орбакайте повторила судьбу Пугачевой
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
4,5 миллиона в сутки: шикующая Рудковская сорит деньгами

4,5 миллиона в сутки: шикующая Рудковская сорит деньгами

Яна Рудковская привыкла жить на широкую ногу. Она не любит себе ни в чем отказывать. На сей раз продюсер похвасталась самой дорогой виллой на Мальдивах.
прочитано 161 раз

Звезда отдыхает на островах, делясь с поклонниками фото и видео в своем микроблоге. Отпуск блондинки проходит поистине роскошно. Катаясь на яхте, Яна Рудковская продемонстрировала, какие виды открываются с борта судна на окрестности. В том числе на прибрежные отели.

ПО ТЕМЕ

Оголившуюся перед камерой Рудковскую заподозрили в новой пластике: Хороший тюнинг

Сверкнувшую брендами Рудковскую знатно приложили: В Африке люди голодают

 Яна Александровна Рудковская

Яна Александровна Рудковская музыкальный продюсер, телеведущая, предприниматель

Продюсер также провела в своем инстаграм-аккаунте своеобразную экскурсию, показав огромное сооружение. По ее словам, эта самая дорогая вилла на Мальдивах состоит из трех частей. яна Рудковская похвалилась, что будет там отдыхать.

Знаменитость отметила, что проживание на роскошном объекте недвижимости стоит 60 тысяч долларов в сутки (примерно 4,5 миллиона рублей – Прим. ред.). Светская львица добавила, что ее подарил им отель – "комплиментарно на один день". Однако не ясно, сколько именно времени проведет там продюсер.

Фото: www.instagram.com/rudkovskayaofficial/

Вполне возможно, что Яне Рудковской там понравится настолько, что она останется там дольше. Этого звезда не уточнила. Однако, зная запросы и привычки знаменитости, сорящей деньгами, это не исключено.

Кроме того, Яна Рудковская похвасталась и роскошным ужином при свечах на пляже, который устроил им генеральный менеджер отеля. В программу входили барбекю из морепродуктов и разные блюда азиатской кухни.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Яна Рудковская. Фото: Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com
Автор: 13 февраля 2022, 13:39 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Снова мама: 46-летняя модница Рудковская ответила на вопрос о беременности дочкой

комментарии

Ответить:

Гость955965
Пожаловаться Ответить
Идите вы все лесом со своим бесом. вампиры.
Гость955965
Пожаловаться Ответить
Я ничего не знаю ни про какие голосования. Со мной никто не договаривался, что я буду голосовать. Я не давала согласий голосовать. Это все фейк - разводилово от шоу биза на бабки доверчивых мешков. Нет никаких голосований. Нет никаких результатов. Сами разбирайте между собой. иИ отстаньте от меня.
1

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Они этого не переживут" 72-летняя Пугачева заговорила о мести "подлым людям"

Певица не стала молчать
Шоу-бизнес

"Конец человечества!": Кириенко перед смертью назвала имена геев на эстраде

Актриса плевалась от возмущения
Шоу-бизнес

Обнародовано последнее фото умершей от ковида Кириенко

Как выглядела звезда
Шоу-бизнес

Не жалеет денег, но запрещает говорить о матери: что стало с брошенными Цекало детьми от Галушки

Как живут наследники теперь

Гороскоп

Благоприятные дни для переезда в 2022 году
Благоприятные дни для инвестиций в 2022 году
Удачные дни для стрижки в 2022 году
Гороскоп на неделю с 7 по 13 февраля 2022 года

Здоровье

Терапевт Романенко предупредила об опасности жаропонижающих при омикрон-штамме COVID-19
В России снова выявили более 200 тысяч заболевших COVID-19 за сутки
В России за сутки коронавирусом заразились более 200 тысяч человек
Иммунолог раскритиковала вакцинированного восемь раз Жириновского

Спорт

Тутберидзе впервые прокомментировала допинг-скандал вокруг Валиевой
Мерзость: Опозоренную на весь мир Валиеву атакуют ушлые репортеры
"Дисквалификация до четырех лет": новые подробности наказания для Валиевой
Тарасова выступила с обращением к россиянам на фоне допинг-скандала

Регионы

В Туле пенсионерка погибла под завалами снега
Под Новосибирском пьяные дебоширы избили полицейских в подъезде
Под Ханты-Мансийском на месторождении нефти погиб рабочий
В Сочи оползень сошел на многоквартирный дом
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+