Пагубно самонадеянна: Успенская точит зуб на оплевавшую ее Бузову

Любовь Успенская точит зуб на поющую телеведущую Ольгу Бузову. По словам королевы шансона, 36-летняя звезда "Дома-2" пагубно самонадеянна. Как оказалось, однажды Бузова оплевала Успенскую. Ольга во всеуслышание усомнилась в востребованности Любови Залмановны.
"Она сказала, что я та певица, после которой уже все расходятся" – сказала Успенская в свежем интервью. 67-летняя вокалистка заявила, что впервые сталкивается с настолько самоуверенным человеком.
Между тем королева шансона отметила, что по-женски жалеет поющую телеведущую. Дескать, личная жизнь Бузовой – катастрофа. Любовь Залмановна в прошлом тоже терпела неудачи в отношениях, поэтому понимает, как сейчас тяжело Ольге.
Успенская отметила, что теперь знает, как надо выстраивать отношения с противоположным полом. Вокалистка считает, что мужчинам нельзя показывать любовь. Мол, свое сердце надо "положить в холодильник". Женщина, говорит Любовь Залмановна, обязана быть загадочной, давать избраннику надежду и в тоже время сеять в его душе сомнения. Мужчина не должен быть уверен в том, что его любят.
"Я всех мужиков свела с ума", — заявила Успенская.
Детали личной жизни Любовь Залмановна на данном этапе держит в тайне. Окружающим вокалистка говорит, что обручена со сценой. Якобы все ее мысли исключительно о творчестве.