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Шоу-бизнес
Пагубно самонадеянна: Успенская точит зуб на оплевавшую ее Бузову

Пагубно самонадеянна: Успенская точит зуб на оплевавшую ее Бузову

Ольга Бузова сильно обидела Любовь Успенскую.
прочитано 247 раз

Любовь Успенская точит зуб на поющую телеведущую Ольгу Бузову. По словам королевы шансона, 36-летняя звезда "Дома-2" пагубно самонадеянна. Как оказалось, однажды Бузова оплевала Успенскую. Ольга во всеуслышание усомнилась в востребованности Любови Залмановны.

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 Любовь Залмановна Успенская (Сицкер)

Любовь Залмановна Успенская (Сицкер) певица

 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

"Она сказала, что я та певица, после которой уже все расходятся" – сказала Успенская в свежем интервью. 67-летняя вокалистка заявила, что впервые сталкивается с настолько самоуверенным человеком.

Между тем королева шансона отметила, что по-женски жалеет поющую телеведущую. Дескать, личная жизнь Бузовой – катастрофа. Любовь Залмановна в прошлом тоже терпела неудачи в отношениях, поэтому понимает, как сейчас тяжело Ольге.

Успенская отметила, что теперь знает, как надо выстраивать отношения с противоположным полом. Вокалистка считает, что мужчинам нельзя показывать любовь. Мол, свое сердце надо "положить в холодильник". Женщина, говорит Любовь Залмановна, обязана быть загадочной, давать избраннику надежду и в тоже время сеять в его душе сомнения. Мужчина не должен быть уверен в том, что его любят.

"Я всех мужиков свела с ума", — заявила Успенская.

Детали личной жизни Любовь Залмановна на данном этапе держит в тайне. Окружающим вокалистка говорит, что обручена со сценой. Якобы все ее мысли исключительно о творчестве.

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Любовь Успенская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 20 февраля 2022, 11:41 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

666
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Россияне проклинайте,каждый день проклятых бблляядддеей - жидовку вввооннююччуую успенскую и падшую тварь бузову и они быстро сдохнут АМЭН!
Гость956330
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как изуродовала себя пластическими операциями. Лучше в наморднике выходить на сцену, чтобы не страшно было особенно в первых рядах
Гость222222
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фотошопная Старая силиконовая и перештопанная шепелявая кабацкая певичка с вытравленными ботоксом мозгами
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