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Шоу-бизнес
На уличенную в карьере через постель Орлову вылили ушат помоев: Забытая всеми престарелая певица

На уличенную в карьере через постель Орлову вылили ушат помоев: Забытая всеми престарелая певица

Громкое заявление Бузовой о предательстве бывших коллег по "Дому 2", кажется, рассорило всех.
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Стоило только Ксении Бородиной ответить на обвинения поющей телеведущей в свой адрес, как тут же на ведущую телестройки накинулись другие звезды, вставшие на сторону Бузовой: Виктория Боня, Мария Погребняк и даже бывший теледивы Михаил Терехин.

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 Ольга Юрьевна Орлова

Ольга Юрьевна Орлова певица

Ксения Бородина осталась одна против всех, но к конфликту подключилась ее коллега Ольга Орлова, которая поддержала близкую подругу. В своем обращении она не забыла уделить внимание и экс-бойфренду ведущей Михаилу Терехину, которого назвала "недоюристом" и заявила, что вообще не поняла, почему он позволяет себе какие-либо высказывания.

Бывший Бородиной терпеть оскорбления не стал и решил публично облить грязью обидчицу, а заодно уличить ее в одном грешке. Терехин намекнул на то, что Орлову сделали ведущей "Дома 2" не просто так: якобы она могла попасть на телестройку через постель.

"Как же смешно, что давно позабытую всеми неплохую певицу, которая уже в возрасте, из жалости бывший муж назначил ведущей "Дома 2"... исключительно за ее талант. Ну, вы серьезно?", – написал на своей странице в "Инстаграме" Терехин.

"Недоюрист" заметил, что и Бородина, и Орлова, которые яро доказывают, что не они решают, кто будет назначен ведущими телестройки, просто водят простых телезрителей за нос, хотя они все сами понимают.

"Посмотрите на Влада Кадони, на фоне которого вы все выглядите нелепо, а что было бы если б туда пришел еще высокий умный мужественный и красивый ведущий? Катастрофа!" — забил последний гвоздь в гроб Бородиной и Орловой мужчина.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
18 февраля 2022, 09:36 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
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