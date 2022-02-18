"Говорим о глубокой депрессии, шизофрении": состояние дочери Успенской вызывает тревогу

Всем известно, что у звездной наследницы довольно сложная судьба. Девушке пришлось лечиться от зависимости и буквально воевать с родной матерью. Лишь недавно родственницам удалось наладить отношения, и Татьяна Плаксина начала новую жизнь с Любовью Успенской в Москве.
Поклонники певицы понимают, что все пережитое не прошло для молодой женщины даром, и периодически вновь начинают волноваться за состояние Плаксиной. Недавно поводом для тревоги послужила странная картина Татьяны, которую она показала своим фолловерам в "Инстаграме". Творчество звездной наследницы даже проанализировала психолог Марина Солдатенкова.
В комментарии порталу Blitz.plus она объяснила: если работы художницы становятся более "опасными", значит психическое состояние ухудшается. Это определенно вызывает тревогу поклонников. По мнению специалиста, речь может идти о каком-то развивающемся диагнозе. Кстати, какие-либо запрещенные вещества здесь могут быть вообще ни при чем.
"Если мы говорим о глубокой депрессии, шизофрении, это может повлечь какие-то жуткие картины," – пояснил психолог.
Напомним, речь идет о портрете женщины со "стеклянными глазами", напоминающей мать художницы. Когда дочь Любови Успенской показала свое творение, некоторым подписчикам оно показалось столь жутким, что наследницу даже заподозрили в срыве.