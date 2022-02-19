Высоцкая без прикрас произвела фурор своим видом

Актриса, телеведущая и просто красавица. Такими словами можно охарактеризовать Юлию Высоцкую.
Сейчас знаменитость является заботливой мамой и женой. При этом Высоцкая не забывает о карьере. Деятельность звезды по-прежнему востребована. Юлия отдает предпочтение кулинарии, популяризируя гастрономические изыски.
Поклонники с нетерпением ждут новых рецептов, мастер-классов, а также советов от кумира. Вместе с тем россияне интересуются и личной жизнью знаменитости.
Высоцкая обнародовала в своем "Инстаграме" пост, который вызвал бурную реакцию подписчиков. Актриса предстала в естественном виде без прикрас. "Непредсказуемость, неожиданность, неровность, нечаянность – во всех смыслах – приветствуется", — подписала публикацию Юлия.
Пользователи Сети восхитились смелостью кумира. "Вы мне здесь напомнили Одри Хелберн", "Юлия, вы самая честная", "Должна быть в женщине какая– то загадка... Должна быть тайна в ней какая-то", "Вот это естественность", "В ожидании чуда", "Юля, Вы очень настоящая! Вы красавица, но в своих ролях не боитесь выглядеть некрасивой. А еще вы мудрая по жизни женщина. Мне кажется, что мудрость родилась вместе с вами. Уютного вам вечера", "Ох, этот взгляд с хитринкой. Слегка лукавая улыбка. Они всех манят и зовут... А что за ними? Непредсказуемость, нечаянная радость. Вы есть и будете всегда прекрасны!", — написали поклонники. Кроме того, россияне признались, что Высоцкая вдохновляет их сохранять оптимизм в трудных жизненных ситуациях.