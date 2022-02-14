Кончаловский трогательно обратился к жене в важный день: До конца не узнал

Андрей Кончаловский порассуждал о чувствах в день Святого Валентина.

Пожалуй, одна из наиболее популярных пар российского шоу-бизнеса – это супруги Кончаловские. Хоть и Юлия Высоцкая значительно моложе своего знаменитого супруга, в их отношениях царит гармония. По случаю дня всех влюбленных Андрей Кончаловский решил порассуждать на тему любви.

Режиссер опубликовал пост в своем "Инстаграм", на котором запечатлен вместе с Юлией. Он заявил, что любовь – это знание, которое человек познает в течение жизни. Он также отметил, что за столько лет отношений так и не смог до конца понять свою избранницу. По мнению Кончаловского, любовь – это также принятие человека таким, какой он есть, в его изменении и развитии. Так, отношение к человеку со временем меняется, ты начинаешь его лучше понимать. Андрей отметил, что все состояния Юлии у него перед глазами. Он ее видел и подростком, и женщиной, и матерью. Однако до сих пор в некоторых моментах она является для него загадкой. "До конца еще не узнал", – написал режиссер.

Напомним, что жизнь семьи Кончаловских не была безоблачной. Так, в 2013 году в жизни супругов произошла трагедия. Они попали в аварию, в которой сильно пострадала их дочь Маша. Девочка впала в кому и до сих пор не пришла в себя. Однако супруги продолжают поддерживать жизнь наследницы, надеясь, что она выздоровеет.