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Шоу-бизнес
"Нужен папик": На чем на самом деле держится союз Высоцкой и Кончаловского

"Нужен папик": На чем на самом деле держится союз Высоцкой и Кончаловского

У Юлии Высоцкой и Андрея Кончаловского разница в возрасте 36 лет.
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Артистка и режиссер вместе уже 23 года, хотя их внушительная разница в возрасте всегда вызывала сомнения у общественности. Поклонники задавались вопросом, почему Юлия остается в отношениях с мужчиной столь старше себя и как им удается сохранять отношения.

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Андрей Сергеевич Кончаловский режиссер

Психолог проекта "Пацанки" на телеканале "Пятница" Любовь Розенберг предположила, какие могут быть причины. По словам специалиста, существует три причины, по которым женщины выбирают мужчин старше себя. Первая – женщина ищет в спутнике отца, вторая – эмоционально женщина созрела быстрее и чувствует себя с ровесниками некомфортно, третья – инфантильная женщина ищет защиты, "она не приспособлена к жизни, и ей нужен папик, опекун".

Специалист считает, что для Высоцкой и Кончаловского наиболее уместно предположить вторую причину, когда женщина быстро достигла эмоциональной зрелости и не может строить отношения с мужчинами своего возраста. их брак уже не раз доказал свою состоятельность. Когда в 2019 году появились слухи о расставании, супруги обвенчались.

Брак Юлии Высоцкой и Андрея Кончаловского пережил немало испытаний на прочность. В 2013 году их дочь Маша попала в страшную аварию, после которой впала в длительную кому. До сих пор нет достоверной информации о состоянии девушки, ее здоровье – самая табуированная и болезненная тема для звездного семейства.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Автор: 16 января 2022, 17:43 Источник: СтарХит ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Высоцкая и Кончаловский потрясли своим поступком на публике

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