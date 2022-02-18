Зарыли топор войны: Заклятый враг встал грудью на защиту обиженной Бузовой

У Ольги Бузовой и ее коллеги по "ДОМу-2" Алены Водонаевой были очень сложные отношения, однако Алена решила встать на сторону своего врага.

Конфликт поющей ведущей и Ксении Бородиной не утихает. О нем высказались уже многие их коллеги, поддержка знаменитостей, кажется, только распаляет ссорящихся ведущих. Теперь в перепалку влезла Алена Водонаева, причем она заняла неожиданную позицию – бросилась защищать Бузову.

Сейчас ведущие вместе находятся на съемках шоу "Звезды в Африке", Алена в нем в качестве участницы. На днях она опубликовала в своем блоге "сторис", где высказалась о перепалке Бузовой и Бородиной. "Обычно не комментирую чужие конфликты, но тут удержаться не могу. Бузова — профессионал в работе. Можно сколько угодно сплетничать о ней, но, что касается работы она молодец от и до (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)". – написала журналистка.

Теперь Водонаева опубликовала совместный снимок с Ольгой Бузовой. "Где встретимся? В Африке. Ни слова больше", – подписала она фото. Поклонники решили, что знаменитости окончательно зарыли топор войны, раз теперь "заклятый враг" тоже на стороне поющей ведущей.

Напомним, во времена общей работы на "ДОМе-2" у Алены и Ольги были жуткие конфликты, которые периодически заканчивались драками. Вражда не закончилась и после проекта. Отношения потеплели только недавно, а теперь и вовсе, кажется, наладились.