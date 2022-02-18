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Шоу-бизнес
Тетка с бревна и фрик: Бородину и Бузову закидали камнями за "тухлый срач"

Тетка с бревна и фрик: Бородину и Бузову закидали камнями за "тухлый срач"

Ольга Бузова и Ксения Бородина внезапно вступили в перепалку в Сети, которая многим уже успела наскучить.
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Конфликт начался с того, что поющей ведущей в блоге задали вопрос о "ДОМе-2", на который она развернуто ответила. В том числе, речь зашла и о Бородиной, с которой они когда-то работали вместе. Отношения у ведущих всегда были неидеальные, но открытой конфронтации не было. Бузова вспомнила нечестность и равнодушие бывшей коллеги, а также ситуацию с Давой. Потом Ксения ответила Ольге, скандал стал затягиваться.

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Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

 Ксения Кимовна Бородина

Ксения Кимовна Бородина телеведущая, актриса

Сначала за развитием событий пристально следили поклонники, но вскоре стало появляться слишком много подробностей из прошлого, которые уже не имеют значения. О ситуации высказалась скандальный блогер Лена Миро. Она буквально закидала камнями ссорящихся звезд телестройки. Бузову она окрестила "популярным фриком", а Бородину – "тухлой теткой с бревна".

По мнению Миро, конфликт неинтересен и раздут на пустом месте, а Бузовой стоит общаться с теми, кто сейчас на пике популярности. В итоге, все происходящее блогер окрестила "самым тухлым срачем года".

Ранее о ссоре Ольги Бузовой и Ксении Бородиной высказался Рустам Солнцев. Экс-участник "ДОМа-2" назвал ведущих непрофессионалами и посоветовал прекращать привлекать к себе внимание подобным образом. Он призвал из заняться тем, что они, по его мнению, действительно умеют – фотошопом.

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Фото: Дни.ру
Автор: 18 февраля 2022, 04:29 Источник: Живой Журнал ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость959014
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пугачина захлебнулась слюной от зависти .!!!!!!!!! Рулим!!!! еееееееееееее!!!!!!!
Гость954834
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Поведение Бородиной-просто фу,отвратительно.Если только это не их совместно продуманный вместе с Бузовой Хайп
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