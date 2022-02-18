Тетка с бревна и фрик: Бородину и Бузову закидали камнями за "тухлый срач"

Ольга Бузова и Ксения Бородина внезапно вступили в перепалку в Сети, которая многим уже успела наскучить.

Конфликт начался с того, что поющей ведущей в блоге задали вопрос о "ДОМе-2", на который она развернуто ответила. В том числе, речь зашла и о Бородиной, с которой они когда-то работали вместе. Отношения у ведущих всегда были неидеальные, но открытой конфронтации не было. Бузова вспомнила нечестность и равнодушие бывшей коллеги, а также ситуацию с Давой. Потом Ксения ответила Ольге, скандал стал затягиваться.

Сначала за развитием событий пристально следили поклонники, но вскоре стало появляться слишком много подробностей из прошлого, которые уже не имеют значения. О ситуации высказалась скандальный блогер Лена Миро. Она буквально закидала камнями ссорящихся звезд телестройки. Бузову она окрестила "популярным фриком", а Бородину – "тухлой теткой с бревна".

По мнению Миро, конфликт неинтересен и раздут на пустом месте, а Бузовой стоит общаться с теми, кто сейчас на пике популярности. В итоге, все происходящее блогер окрестила "самым тухлым срачем года".

Ранее о ссоре Ольги Бузовой и Ксении Бородиной высказался Рустам Солнцев. Экс-участник "ДОМа-2" назвал ведущих непрофессионалами и посоветовал прекращать привлекать к себе внимание подобным образом. Он призвал из заняться тем, что они, по его мнению, действительно умеют – фотошопом.