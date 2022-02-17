"Аж язык весь белый": Намокшей под душем Бузовой "подлизала" коллега

В личной жизни артистке не везет, зато подруги у нее настоящие. Ольга Бузова получила поддержку в нужный момент.

Светская львица Ольга Бузова сейчас находится в Африке. Там она денно и нощно работает над созданием телешоу. В промежутках между съемками поп-дива расслабляется и оголяется. Недавно таинственный спутник снял ее намокшей под душем в купальнике. Кто именно разделил с ней таинства ванной комнаты — остается загадкой.

И хотя артистка находится очень далеко от России, это не мешает ей встревать в скандалы с соотечественниками. Недавно она публично обменялась колкостями с Ксенией Бородиной. Ведущие высказали друг другу много неприятного и опубликовали гадкие слова в инстаграм-аккаунте.

Конфликт вышел за рамки мелкой ссоры, поэтому к разборкам подключились другие люди. Так, певица Настя Крайнова выступила в защиту Ольги Бузовой в личном блоге. Она расхвалила скандалистку по полной программе и назвала ее "комфортным человеком", которому завидуют.

"Капец подлизнула, аж язык весь белый", "Вот это подлизала так подлизала", "Шоу вылизывания продолжается", — отреагировали пользователи Сети.



Напомним, Ольга Бузова готова вернуться в театр после тотального провала в спектакле "Чудесный грузин". Она пообещала, что скоро даст зрителю восхититься ее талантами. "МХАТу нужно скучать по мне", — нескромно написала знаменитость.