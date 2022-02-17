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Шоу-бизнес
"Унялись обе! ": Солнцев вмазал скандалящим Бузовой и Бородиной

"Унялись обе! ": Солнцев вмазал скандалящим Бузовой и Бородиной

Шоумен влез в разборки телеведущих. Он уверен, что и Ольга Бузова, и Ксения Бородина друг друга стоят.
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Ссора между теледивам набрала нешуточные обороты. Все началось с обычного вопроса одного из фолловеров Ольги Бузовой. Певица довольно многословно ответила на него в своем инстаграм-аккаунте.

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Ксения Кимовна Бородина телеведущая, актриса

Подруги обеих звезд отреагировали на склоку, чем еще больше рассорили знаменитостей. Высказал свое мнение на происходящее и Рустам Солнцев. Блогер заявил, что ему известна правда о Ксении Бородиной и Ольге Бузовой.

По мнению экс-участника шоу "Дом-2", они ничего из себя не представляют и являются непрофессионалами. Рустам Солнцев отметил, что Ольгу Бузову и Ксению Бородину просто терпели на проекте, поскольку так было надо.

Шоумен порекомендовал девушкам не ссориться, а заниматься тем, что они действительно умеют. "Унялись обе! И занялись фотошопом", – словесно вмазал Ольге Бузовой и Ксении Бородиной блогер.

Напомним, конфликт начала поющая ведущая, которая вдруг вспомнила, какой ужасной подругой была Ксения Бородина: говорила про нее гадости за спиной, а еще продолжила вести "Дом 2", когда в шоу появился ее бывший возлюбленный Давид Манукян.

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Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 17 февраля 2022, 13:53 Источник: Ютуб-канал Рустама Солнцева
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