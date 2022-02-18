Горькая участь матери-одиночки: Кравец о заделавшем ребенка и исчезнувшем любовнике Фриске

О первом браке Натальи известно немного, а вот уже второй ее поход под венец был обсуждаемым событием для поклонников семейства Фриске. Девушка стала женой 26-летнего сотрудника МЧС Сергея Вшивкова ровно через год после ухода из группы "Блестящие". Правда, брак этот продлился лишь до 2019 года. Поэтому вопрос, от кого сейчас беременна сестра покойной Жанны Фриске, многих интересует.
"Я всегда удивлялась смелости женщин, которые обрекают себя на горькую судьбу матери-одиночки, – вздыхает Алена Кравец. – К тому же на Руси нагулявшие вне брака детей женщины всегда считались блудницами. А Наталия гордится будущим материнством, устраивает беременные фотосессии и хватается огромным животом".
Поклонники помнят, что прежде в социальных сетях у Наталии появлялись снимки с неким белорусом Сашей. Но потом она их все удалила – Саша исчез если не из сердца, то из "Инстаграма" Наталии.
"Как я слышала от общих знакомых, этот бульбаш и является отцом ребеночка Наталии, – говорит всезнающая Кравец. – Правда, их отношения якобы расстроились, а прервать беременность было уже поздно. Ну, так говорят, не знаю. У Наталии, как и у Жанны есть общая черта – их возбуждают белорусы. Но если у Жанны был хотя бы гражданский брак с Дмитрием Шепелевым, то Наталия, видимо, хочет всем показать свою самостоятельность. Посмотрим..."
Кстати, Наталия Фриске уже была однажды беременна, но потеряла ребенка – сказался вскоре после похорон сестры. Вероятно, сказался и стресс, и конфликт семьи с сожителем Жанны.