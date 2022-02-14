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Шоу-бизнес
По стопам Жанны: округлившуюся сестру Фриске сняли в центре ЭКО

По стопам Жанны: округлившуюся сестру Фриске сняли в центре ЭКО

Наталья, младшая сестра Жанны Фриске, прежде все слухи о беременности опровергала. Мол, просто жрать надо меньше. Но теперь, кажется, что она скоро станет мамой – скрыть интересное положение уже нельзя.
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В центре планирования семьи, где, как говорят, делала ЭКО Жанна Фриске, все чаще видят сегодня и ее 35-летнюю сестру Наталью Фриске. Видели ее с животом и во время покупки декора для ремонта. Судя по всему, весной она должна родить.

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 Жанна Владимировна Фриске

Жанна Владимировна Фриске актриса, певица

 Наталья Владимировна Фриске

Наталья Владимировна Фриске певица

Но народ гадает, кто же мог стать отцом малыша. По одной версий, зачать очаровательная сестра Жанны Фриске могла от известного певца Саши Попова, бывшего солиста группы "Турбомода". Их часто видят вместе, они дружат и в "Инстаграме". Он очень эффектный и дети были бы красивые.

Хотя знакомые певицы уверяют, что у нее роман с каким-то другим белорусом – и тоже Сашей. "Она идет стопами сестры, – говорят знакомые Фриске. – Та спуталась с уроженцем Минска телеведущим Дмитрием Шепелевым, и у этой тоже избранник из Синеокой. Та делала ЭКО, и Наталья тоже на него решилась".


Напомним, у Жанны Фриске были проблемы со здоровьем, в том числе с зачатием, после прерывания беременности на позднем сроке (еще в 2004 году). Именно поэтому она и решилась на процедуру искусственного оплодотворения (ЭКО), которая окончилась для певицы трагически. Писали, что именно она спровоцировала опухоль мозга – гормонотерапия могла стать причиной глиобластомы, потому в организме происходит сбой. В итоге в 40 лет артистка умерла.

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Фото: Alexander Keltik / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 14 февраля 2022, 11:35
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Как растет сын Жанны Фриске

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