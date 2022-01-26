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Шоу-бизнес
"Арсенал взрослой тети": Загитова вытрясла из своей сумки дорогущее барахло

"Арсенал взрослой тети": Загитова вытрясла из своей сумки дорогущее барахло

Стало известно, что ежедневно таскает с собой Алина Загитова.
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Олимпийская чемпионка показала на камеру содержимое своей дамской сумки и рассказала, без чего не может обойтись. Алина Загитова берет с собой по утрам все, что может ей пригодиться в течение дня. Многие предметы носят символический характер и долго остаются неиспользуемыми.

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 Алина Ильназовна Загитова

Алина Ильназовна Загитова фигуристка

Как звезда с большими заработками, фигуристка обеспечивает себя дорогущими вещами. Однако в ее сумке есть место и фанатским подаркам. Это милые безделушки — от розового ежедневника до брелока.

Алина Загитова даже зимой носит с собой черные солнцезащитные очки и массажер для лица. Предмет номер один — огромная аптечка. Там есть лейкопластырь, маска для сна, крема, обезболивающие таблетки, капли для глаз. Достаточно много места занимает косметичка с кучей средств на случай вечерней съемки.

Зарядное устройство для телефона, проводные наушники, мини-талисманы в мешочке и винные пробки — кажется, Алина Загитова кладет в сумку все, что попадается ей на глаза. Там уживаются японские сладости вместе с двумя видами воды и многое-многое другое.

Кроме того, у звезды в большой сумке есть подвох — вторая сумочка. В ней содержатся: паспорт, ключи от авто, сережки, браслеты, санитайзер, жевательная резинка. Алина Загитова показала духи, которыми пользуется. Их стоимость за 30 мл составляет около пяти тысяч рублей. А бутылка, которой пользуется спортсменка, продается по цене около 40 тысяч.

"Много барахла в сумке", "Арсенал взрослой тети", Это прямо какой-то тревожный чемоданчик", "Алина во всеоружии!" — написали к видеоролику пользователи Сети.

Многие отметили, что Алина Загитова стала лучше выговаривать слова. Ранее ее не раз осуждали за косноязычие в эфире Первого канала.

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Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 26 января 2022, 04:37 Источник: Youtube/Vogue Russia ✓ Надежный источник
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